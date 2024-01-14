Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности

Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий. С такой оценкой выступило европейское издание газеты Politico.

Отмечается, что в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен поддержала коалиция из проевропейских партий ЕС - консервативная Европейская народная партия, социалисты и либералы.

"С учетом того, что ультраправые набирают силу по всей Европе, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями в попытках повторно одержать победу", - пишет газета.

Издание отмечает, что высокопоставленные лица Евросоюза недовольны тем, что председатель ЕК все чаще выходит за рамки должностных полномочий. Она не консультируется с главами стран ЕС перед принятием важных политических решений. Недовольство в столицах ЕС может значительно снизить шансы главы ЕК на переизбрание на второй срок после очередных выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.