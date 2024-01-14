Великобритания отправляет 20 тысяч солдат в Европу

В первой половине 2024 года Великобритания направит в Европу 20 тысяч военнослужащих Королевского флота, британской армии и Королевских ВВС для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 24. Об этом сегодня заявил министр обороны страны Грант Шаппс.

Отмечается, что развертывание войск в рамках одного из крупнейших учений со времен холодной войны включает базирование в Восточной Европе с февраля по июнь британских военнослужащих, а также танков, артиллерии, вертолетов.

Кроме того, от ВМФ и ВВС будут задействованы авианосная ударная группа с истребителями F-35B и самолет наблюдения Poseidon P8.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил о том, что НАТО во время учений отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг.