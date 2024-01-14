Россияне массово записываются добровольцами

По его словам, это порядка 1000-1100 человек в день, с помощью которых РФ восполняет потери и формирует резервные полки.

«У россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него «ипотека, семья и так далее». И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют», - заявил Скибицкий.

По информации ГУР, зарплаты российских военных, воюющих на передовой в Украине, составляют примерно 220–250 тысяч рублей (2500-2850 долл.) в месяц. За день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.