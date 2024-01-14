В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на приговор в отношении Вагифа Хачатряна, обвиняемого в причастности к геноциду 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района, который был совершен членами незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова выступила адвокат Хачатряна Радмила Абилова, попросив оправдать своего подзащитного. Хачатрян согласился с выступлением своего адвоката и попросил суд вынести оправдательный приговор: «Я невинный человек, живу под наблюдением врачей. Мне нужна операция, создайте условия для этого. Освободите меня. Прошу вас оправдать меня».

Гособвинитель Тарана Мамедова заявила, что «руки Хачатряна в крови невинных людей», и призвала не оправдывать его: «Он (подсудимый) говорит, что невиновен. Но в материалах по уголовному делу сказано, что Вагиф Хачатрян 23 декабря 1991 года убивал мирных жителей в селе Мешали. Его руки в крови невинных людей. Четырнадцать человек видели его на месте преступления. Не удовлетворяйте апелляцию».

После выступления Мамедовой суд направился на совещание, а вернувшись, постановил отклонить апелляцию.

Напомним, что приговором Бакинского военного суда Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет своего заключения он должен отбыть в тюрьме, остальные - в пенитенциарном учреждении строгого режима.