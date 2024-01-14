Взрыв и пожар в Баку. Что известно? фото; видео; обновлено 15:00
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, в связи со взрывом и пожаром в цехе вблизи улицы А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку на место происшествия прибыли 19 карет скорой помощи.
По последним данным, пострадали 24 человека. Одному из них оказана медицинская помощь на месте, остальные госпитализированы.
10 человек, пострадавших в результате пожара, были госпитализированы в Клинический медицинский центр с диагнозами политравма сустава, множественные ожоги и переломы тела.
14 человек с различными ожоговыми травмами были эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Медицинском центре Наримановского района.
Между тем на месте происшествия также активно работают спасатели МЧС. Три человека были извлечены спасателями из-под обломков живыми и переданы бригаде скорой медицинской помощи, проведена эвакуация находившихся в цехе и находящихся поблизости граждан.
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция с привлечением специально обученных собак службы спасения особого риска МЧС.
Между тем Генпрокуратура и МЧС опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что по факту возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и прокуратуры. Принимаются оперативные меры по полной ликвидации возгорания посредством спецтехники и живой силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Из-под обломков извлечены тела трех человек, 24 человек получили различные травмы, шесть из них отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). На основании соответствующего решения генерального прокурора создана Совместная следственная группа, состоящая из профессиональных следователей прокуратуры и МЧС, проведение расследования возложено на управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.
Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела.
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
*** 13:50
Силы МЧС продолжают необходимые и неотложные мероприятия для ликвидации последствий взрыва и пожара в цехе, расположенном на улице Кунанбаева.
В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
Сообщается, что пожар в цехе локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия.
Будет предоставлена дополнительная информация.
*** 13:17
В связи со взрывом и пожаром в цехе в Бинагадинском районе Баку на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС, говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что пожар частично потушен, жертвами стали два человека.
Заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов и сотрудники управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся на месте происшествия. Совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые следственные мероприятия, уточнили в ведомстве.
*** 12:58
К месту пожара прибыли 15 карет скорой помощи, сообщили в TƏBİB.
*** 12:22
В Баку на улице Абая Кунанбаева горит мебельный цех. Ведутся работы по тушению пожара.
В МЧС сообщили, что получили информацию о взрыве вблизи улицы А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. В министерстве отметили, что немедленно направили своих сотрудников на место происшествия.