Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, в связи со взрывом и пожаром в цехе вблизи улицы А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку на место происшествия прибыли 19 карет скорой помощи.

По последним данным, пострадали 24 человека. Одному из них оказана медицинская помощь на месте, остальные госпитализированы.

10 человек, пострадавших в результате пожара, были госпитализированы в Клинический медицинский центр с диагнозами политравма сустава, множественные ожоги и переломы тела.

14 человек с различными ожоговыми травмами были эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Медицинском центре Наримановского района.

Между тем на месте происшествия также активно работают спасатели МЧС. Три человека были извлечены спасателями из-под обломков живыми и переданы бригаде скорой медицинской помощи, проведена эвакуация находившихся в цехе и находящихся поблизости граждан.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция с привлечением специально обученных собак службы спасения особого риска МЧС.

Между тем Генпрокуратура и МЧС опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что по факту возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и прокуратуры. Принимаются оперативные меры по полной ликвидации возгорания посредством спецтехники и живой силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Из-под обломков извлечены тела трех человек, 24 человек получили различные травмы, шесть из них отпустили домой после оказания первой медицинской помощи.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). На основании соответствующего решения генерального прокурора создана Совместная следственная группа, состоящая из профессиональных следователей прокуратуры и МЧС, проведение расследования возложено на управление криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

Назначены соответствующие экспертизы для установления причины взрыва, объема причиненного ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.