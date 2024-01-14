AYNA усиливает контроль над режимом труда и отдыха водителей

По итогам 2023 года Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало водителям и перевозчикам, осуществляющим международные перевозки, 7371 карту тахографа. Это достижение в 13,1 раза превышает показатель прошлого года.

Тахографическая карта — это специальная электронная карта, которая используется для регистрации рабочего времени и деятельности водителя и перевозчика, участвующего в международных перевозках автомобильным транспортом. Она является индивидуальным ключом, идентифицирующим личность водителя, выступает инструментом контроля за соблюдением сотрудником режимов труда и отдыха, а также позволяет передавать и хранить данные, собранные тахографом за все время работы водителя.