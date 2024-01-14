О погоде на завтра

16 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги, вероятно, покроются льдом.