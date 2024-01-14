Чем готовы обменяться Иран и Россия?

Иран надеется получить от России современную авиацию, в частности, Су-34, тренировочные самолеты и радиолокационные станции в обмен на поставки оружия в РФ. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

"Иран развивает военно-техническое сотрудничество с Россией, потому что Тегеран заинтересован в российском вооружении", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что между РФ и Ираном "продолжаются переговоры".