Многие российские источники утверждают, что военные начнут масштабное наступление где-то между 12 января и 2 февраля, после того как земля замерзнет и украинские войска «истощатся» от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает о возможном масштабном наступлении российских войск в ближайшие недели, когда земля на юге и востоке Украины замерзнет.

По словам Z-блогеров, число российских военнослужащих на фронте позволяет им проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будут оперативно значимые «прорывы». Они утверждают, что морозная погода влияет на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту, особенно на херсонском направлении.

Еще один российский блогер заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового в западной части Запорожской области.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская авиация не может действовать на юге Украины из-за погодных условий. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области «гудит, как пчелиный улей» из-за большого количества украинских беспилотников. Он утверждал, что украинские силы выделяют беспилотники для нанесения ударов по каждой важной цели на западе Запорожской области и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского личного состава.

По предварительной оценке ISW, минусовые температуры в Украине, вероятно, пока сдерживают операции на фронте, но, скорее всего, местность станет более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет.

ISW также оценивает, что российские войска не смогут осуществить оперативно значимые прорывы.