Польша не откажется от репараций

Вопрос выплаты Германией компенсации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, останется в повестке отношений Польши и ФРГ, однако Варшава не будет действовать в духе заявлений предыдущего правительства. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

"Мы обязаны реализовать положения двух резолюций [по выплате Германией компенсаций] Сейма (нижняя палата польского парламента - прим.). В этом плане ничего не изменилось", - сказал дипломат. Он, однако, упрекнул предыдущее правительство страны, которое выдвинуло требования к Берлину о выплате более 6 трлн злотых (около $1,5 трлн), в неэффективном подходе к данному вопросу. Польский дипломат напомнил, что в соответствующей резолюции Сейма от 14 сентября 2022 года речь идет о "принятии на себя [Германией] политической, исторической, юридической и финансовой ответственности за последствия Второй мировой войны", а не о конкретной необходимости выплаты репараций.

Польские власти в сентябре 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных республикой в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.