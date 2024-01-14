Азербайджан на тюркских учениях в Казахстане

В 2024 году в казахстанских вооруженных силах запланировано более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тыс. – боевой подготовки, сообщает пресс-служба ведомства. Как рассказал министр обороны Руслан Жаксылыков, в их числе будут и крупномасштабные армейские учения с участием пяти стран – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе", – сказал Руслан Жаксылыков.

Министр отметил, что основные усилия в текущем году должны быть направлены на повышение качества боевой подготовки и боеготовности войск.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов также сообщил, что в рамках празднования столетия генерала Сагадата Нурмагамбетова в Алматы будут проведены международные чемпионаты по боксу, самбо и впервые состоится чемпионат военнослужащих СНГ по қазақша күрес.

"Всего в Казахстане пройдет 33 соревнования. В то же время армейские спортсмены выступят на 17-ти международных состязаниях. Планируется также участие казахстанских военнослужащих в 35-ти международных тактических учениях, шесть их которых пройдут у нас", – уточнил он.

По итогам совещания Руслан Жаксылыков заявил, что в числе ключевых задач – организация тесного взаимодействия с местными исполнительными органами.