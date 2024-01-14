Путин собирается в Северную Корею

Визит президента России Владимира Путина в КНДР может состояться в обозримом будущем, сроки будут дополнительно согласовываться по дипканалам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем [КНДР]. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

Путин посещал столицу Северной Кореи Пхеньян в 2000 году, тогда он встретился с отцом Ким Чен Ына, Ким Чен Иром. По итогам переговоров главы государств договорились в случае опасности агрессии в отношении России или КНДР "незамедлительно вступить в контакт друг с другом".