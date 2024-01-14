Эрдоган запретил турецким экономистам ехать в Давос

Всемирный экономический форум в Давосе в 2024 году пройдет без министра финансов Турции Мехмета Шимшека. Причина - единая позиция мероприятия в отношении войны с ХАМАС, о чем сегодня, 15 января, сообщает Bloomberg.

Источник издания подтверждает, что запрет на поездку Шимшека в Давос является именно инициативой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который не разрешил чиновникам посещать мероприятие. Ранее в планах турецкого министра Давос значился, но конфликт между Израилем и войсками анклава Газа внесли свои коррективы в его расписание.

Теперь эксперты опасаются того, что Турция может заметно пострадать от отсутствия новых связей и контрактов с крупными инвесторами.