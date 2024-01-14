Воспаление органов таза: врач рассказывает о причинах и симптомах

Акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Егяна Ахундова в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает о воспалительных заболеваниях органов таза, какие обследования проводить при таких недугах, о процедурах лечения.

- Воспалительные заболевания органов таза обусловлены попаданием инфекций из матки и шейки матки в полость матки через фаллопиевы трубы. К таким инфекциям относятся гонорея, передающаяся половым путем, хламидиоз, трихомониаз и микоплазма гениталиум. Также подобные воспалительные процессы вызывают такие инфекции, как кишечные бактерии, стрептококки, гардинеллы, пептострептококки и др.

- Хотелось бы узнать о факторах риска возникновения воспалительных заболеваний…

- При использовании внутриматочных спиралей после родов, особенно хирургического родоразрешения (кесарево сечение), таких хирургических операций, как гистерэктомия, гистеросальпингография, возможен риск возникновения воспалительных заболеваний органов таза.

- Какие симптомы могут наблюдаться в таких случаях?

- При наличии легкого воспалительного процесса маточных труб появляются такие симптомы, как боли в тазобедренном суставе с левой или правой стороны, повышение температуры тела, озноб, рвота. В то же время при эндометриозе могут возникнуть болевые ощущения в зоне поясницы или внизу живота. Кроме того, больных могут беспокоить гнойные выделения, частое и болезненное мочеиспускание. В тяжелых случаях могут возникать такие симптомы гнойной интоксикации, как общая слабость, тахикардия, мышечные боли, сухость во рту, диспепсия. Гнойные воспалительные заболевания тазового дна также могут проявляться болезненным половым актом.

- Какие обследования проводятся при таких заболеваниях?

- Первоначально оценивается количество и характер выделений из матки. При необходимости берут мазки на определение инфекций, передающихся половым путем, методом полимерной цепи, а также путем посева мазка. В то же время пациенткам проводят бимануальное исследование, во время которого оценивают состояние матки и разрастание соединительной ткани матки. Больным делают общий анализ крови и мочи, определяют количество С-реактивного белка в крови, проводят трансвагинальное ультразвуковое исследование.

В тяжелых случаях могут быть назначены такие диагностические исследования, как рентген, цистоскопия, колоноскопия, лапароскопия.