Воспаление органов таза: врач рассказывает о причинах и симптомах
Акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Егяна Ахундова в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает о воспалительных заболеваниях органов таза, какие обследования проводить при таких недугах, о процедурах лечения.
- Воспалительные заболевания органов таза обусловлены попаданием инфекций из матки и шейки матки в полость матки через фаллопиевы трубы. К таким инфекциям относятся гонорея, передающаяся половым путем, хламидиоз, трихомониаз и микоплазма гениталиум. Также подобные воспалительные процессы вызывают такие инфекции, как кишечные бактерии, стрептококки, гардинеллы, пептострептококки и др.
- Хотелось бы узнать о факторах риска возникновения воспалительных заболеваний…
- При использовании внутриматочных спиралей после родов, особенно хирургического родоразрешения (кесарево сечение), таких хирургических операций, как гистерэктомия, гистеросальпингография, возможен риск возникновения воспалительных заболеваний органов таза.
- Какие симптомы могут наблюдаться в таких случаях?
- При наличии легкого воспалительного процесса маточных труб появляются такие симптомы, как боли в тазобедренном суставе с левой или правой стороны, повышение температуры тела, озноб, рвота. В то же время при эндометриозе могут возникнуть болевые ощущения в зоне поясницы или внизу живота. Кроме того, больных могут беспокоить гнойные выделения, частое и болезненное мочеиспускание. В тяжелых случаях могут возникать такие симптомы гнойной интоксикации, как общая слабость, тахикардия, мышечные боли, сухость во рту, диспепсия. Гнойные воспалительные заболевания тазового дна также могут проявляться болезненным половым актом.
- Какие обследования проводятся при таких заболеваниях?
- Первоначально оценивается количество и характер выделений из матки. При необходимости берут мазки на определение инфекций, передающихся половым путем, методом полимерной цепи, а также путем посева мазка. В то же время пациенткам проводят бимануальное исследование, во время которого оценивают состояние матки и разрастание соединительной ткани матки. Больным делают общий анализ крови и мочи, определяют количество С-реактивного белка в крови, проводят трансвагинальное ультразвуковое исследование.
В тяжелых случаях могут быть назначены такие диагностические исследования, как рентген, цистоскопия, колоноскопия, лапароскопия.
- Хотелось бы узнать о процедурах лечения.
- Если заболевание протекает в легкой форме, то лечение можно проводить в амбулаторных условиях. В это время назначаются антибактериальные, противовоспалительные и повышающие иммунитет препараты, и за пациентом ведется наблюдение. При наличии инфекций, передающихся половым путем, подбирается соответствующий антибиотик и пациенту предлагается воздержание от половых контактов. Таким же образом ее партнер участвует в соответствующей программе лечения.
Через 3 недели после лечения повторно проводятся лабораторные анализы на наличие инфекций. Если при обследовании у пары не выявлено никаких проблем, оба считаются полностью выздоровевшими. Однако если заболевание обострилось, то следует назначить стационарный план лечения.
Если план стационарного лечения неэффективен, то возможно проведение хирургической операции. В это время проводят операцию по удалению воспаленных тубовариальных производных разрастаний, дренируют брюшную полость и некоторое время больной находится на стационарном лечении.
- Как предотвратить воспалительные заболевания органов таза?
- Для этого следует провести широкую просветительскую работу среди женщин репродуктивного возраста. При появлении таких симптомов, как выделения из матки, неприятный запах, учащенное мочеиспускание, боли в животе и др., рекомендуется как можно скорее обратиться к гинекологу и получить своевременное лечение.
Для своевременного и правильного лечения выявленных заболеваний период лечения и назначение препаратов должны находиться под контролем врача.