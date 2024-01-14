Лавров и Абдоллахиан осуждают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией удары по Йемену. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - заявляет внешнепоитическое ведомство.