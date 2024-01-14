Россия анонсировала подписание крупного договора с Ираном

Готовится к подписанию большой межгосударственный договор между Россией и Ираном, в нем будет отмечено безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, заявляет Министерство обороны РФ.

В понедельник, 15 января, состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», - говорится в сообщении Минобороны РФ.