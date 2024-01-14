Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:25

В понедельник, 15 января, пройдет первый перформанс в рамках республиканских праймериз. В штате Айова состоятся так называемые кокусы, на которых будет избран кандидат в президенты от этого штата на выборах-2024. Напомним нашим читателям, чем отличаются кокусы от праймериз. На последних люди голосуют галочками в бюллетенях, на первых — телами. То есть подсчитывается общее количество избирателей, которые пришли на участок. Такой порядок, безусловно, является абсолютным анахронизмом. Как, впрочем, и весь избирательный процесс в Америке без прямых, в отличие от других стран, выборов, а через коллегию выборщиков от каждого штата, является порядочным рудиментом. Однако отменить эту систему здесь никто не в силах.

Победа Дональда Трампа в Айове ни у кого не вызывает сомнений. По результатам опросов, проведенных за два дня до этого, он набирает 48 процентов голосов, за ним на втором месте - бывший представитель США в ООН Никки Хейли с 20 процентами, третьим идет губернатор Флориды Рон Десантис с 16 процентами. Собственно, вопрос о том, кто придет вторым, является наиболее интересным на кокусах в Айове. Все ждут, что это будет Хейли, и ее возможный успех даст проекцию на праймериз в Нью-Гемпшире, которые пройдут 23 января. «То, что я не смогу получить в Айове, будет скорректировано в Нью-Гемпшире», - говорит Хейли. Она надеется, что в этом штате, который в Америке называют Гранитным, голоса ей отдадут умеренные избиратели, настроенные против Трампа, среди которых будет много независимых. Там по закону праймериз являются открытыми и на них могут голосовать не только зарегистрированные члены Республиканской партии, но и практически кто угодно. Немаловажной является и ее поддержка со стороны губернатора штата Криса Сунуну, который занимает этот пост уже четвертый срок подряд. Кокусы же в Айове грозят быть быстротечными, лишенными какой-либо драмы или саспенса, а главным врагом Трампа являются не его политические противники, а... лютый мороз. Айова — не самый северный штат США, и уж, конечно, не российский Оймякон. Но в день кокусов там обещают минус 24 по Цельсию, и это для местных жителей почти катастрофа. Все дороги покрылись льдом, дует сильный арктический ветер, а видимость почти нулевая. В таких условиях явка может быть очень низкой, что лишит кандидата Трампа и его сторонников возможности провозгласить феноменальную победу.

Между тем избирательная поляна в самом штате Айова тоже неоднородна, и она отражает общие особенности голосования, которые в США не слишком отличаются от многих других стран. Там, как и в других штатах, консерваторы-республиканцы черпают свою поддержку в основном среди граждан сельскохозяйственных районов, а на стороне демократов жители больших городов и их предместий. 59 процентов тех, кто поддерживает Трампа в Айове, не имеют высшего образования. Правда, среди лиц с высшим образованием 34 процента поддерживают Трампа и 27 – Хейли. Так что сказать, что на стороне Дональда лишь «синие воротнички», будет не вполне корректно. Невероятно высокий уровень поддержки Трампа не всегда логически может быть объясним. Экономическое положение в США - главный фактор на всех выборах - вполне стабильно. Опасения рецессии точно ушли в прошлое. Цена на бензин - также ключевой показатель в любой избирательной кампании - упала с 5 долларов за галлон два года назад до 3 долларов. Инфляция в 2023 году составила 3,4 процента. Доходы населения в сопоставлении с инфляцией выросли в период с октября 2021 по октябрь 2023 года на 1 процент. Однако в своих «разговорах на кухне» очень многие американцы недовольны. Они жалуются на то, что прошли через суровые времена и им пришлось вкалывать в поте лица своего. В самом деле, в период пандемии коронавируса 2021-2022 годов покупательная способность населения значительно упала, и эта тенденция стала меняться лишь в последние месяцы.