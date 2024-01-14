Большинство военных лидеров ХАМАС, находившихся в Бейруте, покинули ливанскую столицу из-за опасений стать объектами покушений, утверждает израильская корпорация КАН со ссылкой на источник в ХАМАС.

По словам источника в группировке, базирующейся в Газе, ХАМАС принял значительные меры для обеспечения безопасности своих лидеров после целенаправленного убийства Салеха аль-Арури.

Лидер №2 ХАМАС аль-Арури был убит вместе с еще как минимум пятью людьми в результате удара израильского беспилотника в южном пригороде Бейрута.

Согласно сообщению КАН, официальные лица ХАМАС покинули Ливан и направились в Сирию и Турцию. Кроме того, старший лидер Гази Хамад, как сообщается, бежал в Катар и не возвращался в Ливан с момента убийства Арури.