Германские войска идут в Польшу

Новые власти Польши не против размещения германских войск на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше так, как они уже это сделали в Литве, [мы ответим] Herzlich willkommen! (нем. "добро пожаловать!")", - ответил дипломат на вопрос журналиста.

Как отметило издание, предыдущее польское правительство в 2022 году после начала войны в Украине ответило отказом на предложение теперь уже бывшего посла Германии в Варшаве Арндта Фрейтага фон Лоринхофена разместить германский контингент в Польше для усиления восточного фланга НАТО.