Протесты в Башкортостане

Около пяти тысяч жителей Башкортостана пришли утром 15 января к суду города Баймак, чтобы поддержать общественного активиста Фаиля Алсынова на одном из последних заседаний по его уголовному делу. По обвинению в возбуждении ненависти или вражды против уроженцев Средней Азии, Кавказа и Южного Кавказа активисту грозит до четырех лет колонии. В ходе заседания Баймакский районный суд перенес вынесение приговора на 17 января.

По данным группы «Куштау Байрам», на протестный митинг собрались тысячи людей, половина из них стояла на улице, несмотря на мороз, половина оставалась в автомобилях. По информации местных жителей, власти стянули в Баймак дополнительные подразделения правоохранителей и организовали проверки документов на въезде в город. Тем временем митингующие скандировали «Азатлык!» («Свободу!») и «Без кара халык!», что переводится как «Мы черный люд». Именно это житейское высказывание легло в основу обвинения в экстремизме и разжигании ненависти.

Дело против Алсынова возбудили по доносу главы Башкортостана Радия Хабирова после того, как в апреле 2023 года на сходе в селе Ишмурзино активист сказал, что золотодобытчики «лишают земли» людей. «Какая нам выгода от этого? Наши парни уезжают — головы кладут, погибают. Ведь тут даже мужчин не остается, могущих наши земли защитить. Женщины, старушки ведь только остались. Пьющие умирают от пьянок, живые погибают на войне», — так экспертиза перевела слова Алсынова.

По информации «Медиазоны», незадолго до этого выступления силовики приходили к Алсынову и другому активисту Ильнару Галину с обысками. Ранее оба они были председателями организации «Башкорт», признанной судом в 2020 году экстремистской и запрещенной в России.