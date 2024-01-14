В Давос полетел Микаил Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и ряд представителей госструктур и компаний страны планируют принять участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает Trend со ссылкой на источник в Министерстве экономики.

«Глава Минэкономики отправится в Давос на ВЭФ. Программа его визита и встреч уточняется. В составе делегации будут и представители ряда государственных и частных компаний Азербайджана», – заявил источник.