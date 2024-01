В Давос полетел Микаил Джаббаров

Согласно повестке ВЭФ, Микаил Джаббаров заявлен в качестве участника дискуссии «COP28 (28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) и путь, который предстоит пройти» (COP28 and the Road Ahead), которая пройдет 16 января в рамках Всемирного экономического форума. В этой же дискуссии примут участие исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, главный исполнительный директор ENGIE Group Кэтрин Макгрегор и Салли Базби из The Washington Post.

«Участие представителя Азербайджана в такой дискуссии логично, так как COP29 пройдет в Баку», – подчеркнул источник.

Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 14 января и пройдет до 19 января.