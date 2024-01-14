День казней в Иране

В центральной тюрьме иранского города Кередж за один день повешены 11 заключенных. Об этом сообщает Иранская правозащитная организация (HRANA).

По информации, пятеро из казненных были обвинены в незаконном обороте наркотиков. В чем обвинялись остальные, пока неизвестно. Кроме того, еще один заключенный был казнен в тюрьме Парсилун в Хорремабаде.

Отметим, что в 2023 году в иранских тюрьмах было казнено 870 человек, в том числе 25 женщин и двое несовершеннолетних. Из них удалось уточнить личности 791 человека.