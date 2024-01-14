Спикер парламента Армении: «Французы любят нас не за красивые глаза»

Прямые переговоры между Баку и Ереваном не исключены, сказал спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, любая страна, которая пытается стать посредником в мирном процессе, имеет свои интересы, и это естественно. «Не нужно быть романтиками, считать, что, например, французы любят нас за красивые глаза, историю, а другой народ не любит – это сказки. Интересы либо совпадают, либо нет», – сказал Симонян.

Все те страны, которые хотят иметь рычаги на Армению и Азербайджан, попытаются, по его словам, быть для этого «хорошими» посредниками. Однако и Ереван, и Баку должны сами решать свои вопросы, чтобы не быть разменной монетой в большой игре других стран.

«Я не исключаю, что прямые переговоры также могут иметь место, потому что у нас был позитивный опыт таких переговоров... Но, конечно, международное сообщество – также важный момент», – считает Симонян.