Ален Симонян опроверг главу МИД Армении

В переговорах по армяно-азербайджанскому урегулированию «регресса» не наблюдается, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Есть обсуждаемый договор, по пунктам которого мы в настоящее время продвигаемся. Переговоры, обмен (документами) продолжаются, в позитивном смысле можно сказать, что есть развитие», - сказал он.

10 января текущего года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в мирных переговорах с Азербайджаном «произошел регресс», отметив, правда, прогресс в некоторых других направлениях.