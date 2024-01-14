Снежная и морозная погода, наблюдавшаяся в последние дни на территории Азербайджана, привела к ряду проблем, особенно в южных районах: Джалилабаде, Масаллы, Ленкорани и Астаре.

В пресс-службе ОАО «Азеришыг» сообщили, что из-за тяжести снега и сильного ветра деревья упали на линии электропередач. Некоторые улицы и кварталы в районных центрах, а также села остались без электричества. Сотрудники ОАО ведут круглосуточную бесперебойную работу по ликвидации последствий аварий, заявили в пресс-службе.

Для уборки поваленных деревьев соответствующими учреждениями требуется дополнительное время. Несмотря на это, аварийные службы ОАО продолжают работу в местах, где произошли аварии. Районные центры Джалилабад, Масаллы, Ленкорань и Астара уже обеспечены электроэнергией. В некоторых горных селах восстановление линий 0,4 кВ близится к завершению. В указанных районах в ближайшие часы подача электроэнергии будет полностью восстановлена, пообещали в ОАО.