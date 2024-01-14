Дядя и племянник - Мухаммад Зайдат (44 года) и Ахмад Зайдат (24 года) - не имели разрешения на пребывание на территории Израиля. Как они попали из Хеврона в Раанану, сейчас выясняет ШАБАК.

Полиция Израиля задержала двух палестинцев из Хеврона, подозреваемых в совершении теракта в Раанане, сообщает Times of Israel.

***17:02



Один человек погиб и 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля и нападения с ножом на улицах израильского города Раанана, который находится в 19 км к северу от Тель-Авива, сообщает Times of Israel.

На текущий момент точные обстоятельства инцидента неизвестны. По предварительной информации, неизвестный после угона машина пытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и сбил нескольких человек у автобусной остановки.

После чего, угрожая ножом, он сменил несколько транспортных средств. Через какое-то время виновник был задержан, им оказался житель Хеврона. Также поступают сообщения, что у него был сообщник.

Местные власти рекомендовали жителям города не выходить на улицу и не забирать детей из образовательных учреждений. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных структур.