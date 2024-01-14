Кремль: «Мы достигнем своих целей»

Россия считает предпочтительным мирное решение проблем своей безопасности, однако продолжает «военную операцию» в Украине из-за «нежелания Киева и западных стран учитывать соображения Москвы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова о готовности Москвы к такому международному формату обсуждения ситуации в Украине, как встреча в Давосе. «Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей», — цитирует ТАСС Пескова.