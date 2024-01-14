Кремль: «Мы достигнем своих целей»
Россия считает предпочтительным мирное решение проблем своей безопасности, однако продолжает «военную операцию» в Украине из-за «нежелания Киева и западных стран учитывать соображения Москвы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова о готовности Москвы к такому международному формату обсуждения ситуации в Украине, как встреча в Давосе. «Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей», — цитирует ТАСС Пескова.
Песков также назвал «абсурдной» ситуацию, сложившуюся в Украине с запретом переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин: «Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет».
В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности как можно быстрее завершить войну в Украине на условиях России. Президент Украины в свою очередь заявлял о готовности к переговорам на базе предложенной им Формулы мира, которая в том числе подразумевает вывод российских войск. В Кремле исключили подобный вариант развития событий.