Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:22

После того как возглавляемая США коалиция нанесла серию мощных авиаударов по позициям хуситских повстанцев в Йемене, Катар прекратил поставки сжатого газа в Европу. Как сообщает агентство Bloomberg, Катар, опасаясь ответных атак хуситов, посчитав рискованным проход своих танкеров в Красное море через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановил транспортировку топлива.

Сообщается, что в настоящее время на юге Красного моря стоят пять танкеров, груженных катарским сжиженным газом. По информации агентства, три судна стоят на рейде у берегов Иордании, одно - в Красном море, и еще одно — неподалеку от Суэцкого канала. Объединенный военно-морской штаб США и Великобритании, координирующий операции против хуситов в Йемене, призвал торговые суда держаться подальше от опасных районов на юге Красного моря. После чего как минимум три крупные танкерные компании объявили о прекращении плавания в зоне Баб-эль-Мандебского пролива. Прекращение рейсов танкеров, перевозящих сжатый газ из Катара, может привести к резкому росту цен на газовом рынке Европы. Как известно, после начала российского вторжения в Украину Евросоюз отказался от российского газа, резко увеличив импорт сжиженного газа из Катара, который в настоящий момент является одним из основных альтернативных источников голубого топлива для государств Старого Света.

В этой связи следует отметить и возросшие риски для судов, транспортирующих нефть в международных водах. Одной из причин является ситуация в Красном море, другой – атаки ВМС Ирана на нефтяные танкеры в Персидском заливе. Как уже сообщалось, на прошлой неделе спецподразделения ВМС Ирана захватили у берегов Омана танкер St.Nicolas с одним миллионом баррелей нефти, принадлежащий греческой компании Empire Navigation и плавающего под флагом Маршалловых Островов. Официальный Тегеран заявил по этому поводу, что данный шаг стал ответом на захват Соединенными Штатами иранского танкера. Однако нефть в танкерах St.Nicolas не имеет прямого отношения к США – в порту Басра это судно было загружено иракской нефтью и должно было доставить ее в порт Джейхан в Турции. Сайты, отслеживающие передвижение судов, установили, что захваченный танкер был доставлен в иранские воды и в настоящее время находится неподалеку от порта Бендер-Аббас.