Россияне останутся без финской недвижимости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о намерении добиваться полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан России. «Правовое решение» вопроса может быть найдено уже весной этого года, сказал он в интервью Uutissuomalainen.

Хяккянен не исключил, что ограничения коснутся и аренды недвижимости. Также он считает необходимым проверить уже проведенные сделки такого типа. Ранее Минобороны Финляндии несколько раз блокировало продажу недвижимости россиянам.

Финляндия ужесточила условия продажи недвижимости иностранцам в 2020 году. Для заключения сделки лица, не являющиеся гражданами государств ЕС или ЕЭЗ, должны получать разрешение от Минобороны.

После вторжения России в Украину в 2022 году Финляндия ввела ограничения на приобретение россиянами недвижимости вблизи стратегически важных объектов. При этом закон не касается покупки квартир.