Фото подбитого российского Ил-22

В соцсетях появилось первое фото Ил-22, подбитого над Азовским морем. На фото видно, что самолет получил множественные пробоины в районе хвостовой части - сильно поврежден киль, стабилизатор, видны крупные дыры в рулях направления и высоты и более мелкие - в задней части фюзеляжа.

Украинское командование в понедельник заявило о двух сбитых российских самолетах над акваторией Азовского моря - самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22.

Российские провоенные источники подтверждают эти сообщения, уточняя, что Ил-22 удалось благополучно посадить, несмотря на повреждения. О судьбе другого российского самолета А-50 и его экипажа информации пока нет.

Минобороны России пока не комментировало сообщения о своих сбитых самолетах.