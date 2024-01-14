Журналистку Эльнару Гасымову арестовали

В Хатаинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении сотрудницы сайта Abzas Media Эльнары Гасымовой.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бахтияра Мамедова принято решение в отношении Гасымовой избрать меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 17 дней.

Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с делом Abzas Media. Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Мухаммед Кекалов и журналистка Наргиз Абсаламова.