Несмотря на холод: в Европе рухнули цены на газ

Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 8,07% и составила €29,41 за 1 МВт·ч, или $338,1 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Чуть позже цены скорректировались до €29,66 за 1 МВт·ч, или $340,94 за 1 тыс. куб. м (минус 7,29%).

Котировки снижаются, в то время как запасы газа в европейских хранилищах остаются высокими, а спрос - относительно низким, пишет Bloomberg.

Газ дешевеет даже несмотря на то, что на минувшей неделе Катар приостановил поставки СПГ по Красному морю после ударов США и союзников по базам хуситов в Йемене. Катар является вторым после США поставщиком СПГ в Европу. В прошлом году на долю Катара пришлось около 13% газа, потребляемого в Западной Европе.

В начале недели в Великобритании, Франции и Германии ожидается холодная погода, что должно повысить спрос на газ для генерации электроэнергии и отопления помещений. Тем не менее, довольно слабый спрос в промышленности, высокий уровень запасов в хранилищах и активные поставки СПГ в Северо-Западную Европу могут стать сдерживающими факторами для роста цен на газ. В дальнейшем в Центральной Европе прогнозируется потепление и температура выше обычного в это время года, что еще больше снизит цены.