В Украине иронично прокомментировали сбитие российского самолета
Спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат прокомментировал уничтожение российского военно-транспортного самолета Ил-22, подбитого над Азовским морем.
«Похоже, Ил-22 дотянул до Анапы. Живучий гад», - написал Игнат.
По его словам, уничтоженное «корыто», не подлежит восстановлению, поэтому фактически цель уничтожена.
Игнат также добавил, что среди экипажа есть раненые, а сам самолет горел.
«Самолет ДРЛО А-50 был приоритетной целью», - подчеркнул он.
Вечером в воскресенье, 14 января, украинские военные сбили в небе над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛСУ) А-50 и военно-транспортный самолет Ил-22М Военно-космических сил России.