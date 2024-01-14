В Украине иронично прокомментировали сбитие российского самолета

«Похоже, Ил-22 дотянул до Анапы. Живучий гад», - написал Игнат.

По его словам, уничтоженное «корыто», не подлежит восстановлению, поэтому фактически цель уничтожена.

Игнат также добавил, что среди экипажа есть раненые, а сам самолет горел.

«Самолет ДРЛО А-50 был приоритетной целью», - подчеркнул он.

Вечером в воскресенье, 14 января, украинские военные сбили в небе над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛСУ) А-50 и военно-транспортный самолет Ил-22М Военно-космических сил России.