Азербайджанские дальнобойщики оказались в непростом положении на границе Беларуси и России наши проблемы
Как уже сообщал ранее haqqin.az, закрытие российско-белорусской границы для водителей из третьих стран поставило в крайне непростое положение азербайджанских дальнобойщиков, занимающихся международными грузоперевозками.
Водители грузовых машин, которые уже неделю в 20-градусный мороз находятся у погранперехода «Красный Камень», в ответ на вопросы журналистов просто разводят руками.
«Ждем здесь с 8 января: нас не пускают через границу. Доставили груз из Беларуси — нам нужно его отвезти в третью страну, но российско-белорусская граница закрыта для водителей третьих стран. Причин никто не объясняет. Куда бы мы ни обратились, внятного ответа не получим», — рассказал один из водителей.
Другой азербайджанский водитель говорит, что белорусская сторона утверждает, что проблема их не касается.
«Нам советуют идти через Литву. Но это невозможно, потому что у нас изначально нет визы, а с другой стороны, нам нужен документ («дозвол»), дающий разрешение на перевозку груза, которого у нас нет. Поэтому мы не знаем, что делать, мы застряли здесь на таком холоде, у нас заканчивается топливо и еда», — сказал он.
Как сообщалось ранее, согласно указанию ФСБ России, направленному в федеральные пограничные управления граничащих с Беларусью Брянской и Смоленской областей, водителям из третьих стран запрещено пересекать белорусско-российскую границу.
Первоначально данный запрет распространялся на граждан Казахстана, Армении и Кыргызстана, которые вместе с Россией являются членами Евразийского экономического союза. Но позже российская сторона выделила пункт пропуска для водителей из этих стран.
«Проезд водителей грузовиков через границу Беларуси и России для граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан и Армения) будет разрешен только через один пункт пропуска», — сообщили в пограничной службе ФСБ РФ.
«Перекрестный пропуск водителей грузовых машин через границу Беларуси и России для граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) будет разрешаться только через один пункт пропуска», — об этом сообщили в пограничной службе ФСБ Российской Федерации.
С 18:00 12 января 2024 года грузовики смогут проезжать только через пункт пропуска «Езерище» (белорусская территория) - «Лобок» (российская территория). Ведомство напомнило, что «законодательство ЕАЭС позволяет осуществлять операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепку».
На границе Беларуси и России простаивают не только азербайджанские водители, но и грузоперевозчики из Узбекистана, Ирана, Турции и других третьих стран. Узбекистан в настоящее время ведет переговоры с Россией и Беларусью относительно сложившейся ситуации.
Сообщается, что руководители транспортных министерств трех стран обсуждают возможные пути решения проблемы.
Глава Минторговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что с 8 января решена проблема с задержкой казахстанских фур на белорусской границе.
«Сейчас мы обсуждаем это с нашими коллегами из России и Беларуси. Мы официально зададим этот вопрос комиссии, ждем ее ответа. Я считаю, что это препятствие [для транспорта]. Говорят, что это технический барьер, но это странный барьер. Такого быть не должно», — сказал министр.