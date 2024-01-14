Отдел информации 18:09

Как уже сообщал ранее haqqin.az, закрытие российско-белорусской границы для водителей из третьих стран поставило в крайне непростое положение азербайджанских дальнобойщиков, занимающихся международными грузоперевозками. Водители грузовых машин, которые уже неделю в 20-градусный мороз находятся у погранперехода «Красный Камень», в ответ на вопросы журналистов просто разводят руками. «Ждем здесь с 8 января: нас не пускают через границу. Доставили груз из Беларуси — нам нужно его отвезти в третью страну, но российско-белорусская граница закрыта для водителей третьих стран. Причин никто не объясняет. Куда бы мы ни обратились, внятного ответа не получим», — рассказал один из водителей.

Другой азербайджанский водитель говорит, что белорусская сторона утверждает, что проблема их не касается. «Нам советуют идти через Литву. Но это невозможно, потому что у нас изначально нет визы, а с другой стороны, нам нужен документ («дозвол»), дающий разрешение на перевозку груза, которого у нас нет. Поэтому мы не знаем, что делать, мы застряли здесь на таком холоде, у нас заканчивается топливо и еда», — сказал он. Как сообщалось ранее, согласно указанию ФСБ России, направленному в федеральные пограничные управления граничащих с Беларусью Брянской и Смоленской областей, водителям из третьих стран запрещено пересекать белорусско-российскую границу. Первоначально данный запрет распространялся на граждан Казахстана, Армении и Кыргызстана, которые вместе с Россией являются членами Евразийского экономического союза. Но позже российская сторона выделила пункт пропуска для водителей из этих стран. «Проезд водителей грузовиков через границу Беларуси и России для граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстан, Казахстан и Армения) будет разрешен только через один пункт пропуска», — сообщили в пограничной службе ФСБ РФ. «Перекрестный пропуск водителей грузовых машин через границу Беларуси и России для граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) будет разрешаться только через один пункт пропуска», — об этом сообщили в пограничной службе ФСБ Российской Федерации.