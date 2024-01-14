Успехи Банка Республика в 2023 году

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, подвел итоги работы за 2023 год. Согласно отчетности, банк усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана, продемонстрировав отличные финансовые результаты.

Так, банк продолжил динамичное развитие и показал прирост по всем финансовым показателям по сравнению с прошлым годом:

v Активы банка выросли на 35% и составили 2,13 миллиарда манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

v Совокупный капитал банка увеличился на 30% и составил 165,91 млн манатов, превышая регулятивную норму более чем в 3 раза.

v Чистый процентный доход банка вырос более чем на 38%, достигнув 117,04 млн манатов

v Чистая операционная прибыль банка выросла на 57%, достигнув 52,25 млн манатов

v Чистая прибыль банка увеличилась на 51% и составила 40,25 млн манатов.

v Депозитный портфель банка вырос на 50% и составил 1,44 миллиарда манатов, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

В прошлом году Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных инвестиций для развития реального сектора страны и заключил кредитные соглашения с крупными международными финансовыми организациями, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Бельгийский инвестиционный фонд Incofin CVSO, Азиатский Банк Развития (ADB).

«В 2023 году Банк Республика добился высоких результатов, благодаря непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, повышению качества клиентского сервиса, внедрению и развитию новых цифровых технологий. Мне хотелось бы выразить особую признательность нашему дружному коллективу за высокий профессионализм и неоценимый вклад в развитие Банка. Мы также благодарны нашим клиентам и партнерам за сотрудничество и вклад в достижении этих результатов», - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

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