Шэппс: Судьба Украины решится в 2024 году

Нынешний год станет определяющим в судьбе Украины, такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», - сказал министр, выступая с речью в особняке Ланкастер-хаус.

Шэппс подчеркнул, что Лондон не откажется от поддержки Киева в наступившем году, так как конфликт в Украине является экзистенциальным для Великобритании.