Хуситы обстреляли американский корабль
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. Как сообщили в UKMTO, удар был нанесен с воздуха.
Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.
Тем временем Reuters сообщает, что принадлежащее США торговое судно поражено ракетой вблизи берегов Йемена.
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