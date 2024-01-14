Хуситы обстреляли американский корабль

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. Как сообщили в UKMTO, удар был нанесен с воздуха.

Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.

Тем временем Reuters сообщает, что принадлежащее США торговое судно поражено ракетой вблизи берегов Йемена.