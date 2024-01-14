Ле Пен обвинили в связи с Россией

Радикальная левая партия Франции (PRG) подала в прокуратуру Парижа жалобу на ультраправое "Национальное объединение", заявляя об их возможной причастности к шпионажу в пользу иностранного государства – России, сообщил лидер PRG Гийом Лакруа.

Как пояснил Лакруа, ряд журналистских расследований позволяют утверждать, что "Национальное объединение" и его лидеры, включая Марин Ле Пен, виновны в нескольких преступлениях и правонарушениях, таких как шпионаж в пользу иностранного государства, предоставление информации иностранному государству и коррупция и злоупотребление доверием.

Его партия, в частности, ссылается на статью 40 Уголовно-процессуального кодекса Франции, согласно которой любой орган государственной власти, должностное лицо или государственный служащий, которому при исполнении своих обязанностей стало известно о преступлении или проступке, обязан безотлагательно сообщить об этом прокурору.

"По крайней мере с 2014 года, года, когда политическая партия "Национальный фронт" получила свой первый кредит от структуры, близкой к президенту Путину, эта партия и ее руководители были коррумпированы таким образом, чтобы распространять российскую пропаганду, направленную на распространение хаоса во Франции и Европе", – говорится в жалобе PRG.

В Радикальной левой партии добавили, что эти факты, "которые подрывают как национальную безопасность, так и защиту демократических институтов", до сих пор не были предметом ни одного судебного преследования, "хотя органы государственной власти неоднократно указывали на то, что действия "Национального объединения" непосредственно связаны с Кремлем".