Азербайджанцев предупредили о мошенниках

Кибермошенники создали в соцсети Telegram фейковую страницу ОАО Kapital Bank, на которой от имени банка публикуют ложные сведения об акциях, сообщили в Службе электронной безопасности.

"Для участия в акции гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, после чего все личные данные попадают в руки мошенникам", - говорится в сообщении.

В Службе электронной безопасности рекомендовали гражданам быть более внимательными и проверять увиденную в соцсетях информацию об акциях и других предложениях той или иной организации непосредственно у самой организации, обратившись в ее офис или посетив официальный сайт.