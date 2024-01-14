Иран, похоже, осознал свою ошибку актуальный комментарий
Официальный Тегеран в последнее время изменил отношение к Баку, что стало заметно даже невооруженным глазом. Особый интерес иранская сторона проявляет к проектам Азербайджана в сфере транспорта и транзита, что на фоне обострившейся геополитической ситуации выглядит закономерно - никто, а уж Иран тем более, не хочет упускать свою выгоду.
В первую очередь, это касается западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», который проходит по территории Азербайджана. Работа здесь существенно ускорилась, и эти темпы, похоже, уже не спадут.
Шахрияр Эфендизаде, заместитель министра дорог и городского развития Ирана, сообщил на днях, что Тегеран возьмет кредит у правительства России на строительство железной дороги Решт-Астара, которое, в соответствии с соглашением, начнется в первой декаде 2024 года.
Напомним, что именно 164-километровый сегмент железной дороги Решт-Астара, пролегающей по территории Ирана, оставался на протяжение многих лет камнем преткновения между Москвой, Баку и Тегераном в вопросе реализации сквозного маршрута от Балтийского моря до Персидского залива.
И вот теперь, по словам Эфендизаде, российская сторона в два раза снизила годовую ставку по кредиту для Ирана на строительство отрезка Решт-Астара - единственного недостроенного участка МТК «Север-Юг».
Напомним читателям, что 17 мая 2023 года, после долгих недоразумений, Россия и Иран заключили в рамках проекта «Север-Юг» соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд из России к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда евро, на строительство участка выделяется межгосударственный кредит на сумму 1,3 миллиарда евро. Причем Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.
Первоначально Россия предложила иранской стороне кредит под 6 процентов годовых, но в результате переговоров снизила процентную ставку до трех. В то же время, сумма конечных затрат пока неизвестна, поскольку все еще не оценена итоговая стоимость оборудования.
Уместно также напомнить, что все эти годы азербайджанская сторона в одиночку пыталась вытянуть этот проект из состояния глубокого застоя, но так и не преуспела в этом – все попытки Баку упирались в витиеватые заявления Тегерана, в которых не было ни грамма конкретики, а таже в дипломатичное безмолвие Москвы.
Однако сегодня, когда геополитическая ситуация резко изменилась, Иран и Россия, уже без напоминаний Азербайджана о стратегической важности МТК «Север-Юг», резко усилили внимание к этому проекту.
У обложенной экономическими санкциями России, по сути, остался один реальный путь для товарооборота – на Восток. Но путь этот слишком долог, слабо развит и, главное, далек от основных торговых рынков Запада и Юга. А в Министерстве дорог и городского развития Ирана есть два крупных проекта, один из которых - Национальное жилищное движение по строительству четырех миллионов единиц жилья в течение ближайших четырех лет, и второй - проект «Иранская дорога» по соединению МТК «Север-Юг» и «Восток-Запад».
И здесь вновь на первое место выходит железнодорожный сегмент Решт-Астара. Иранские официальные лица подсчитали, что пуск этого участка позволит только в первый год эксплуатации перевезти один миллион пассажиров и 10 миллионов тонн грузов.
Ситуация меняется не только на железнодорожном участке Решт-Астара. К усилению торгового оборота между Ираном и его соседями, в том числе с Азербайджаном, приведет, по оценкам Тегерана, открытие новой автомобильной дороги Казвин-Решт, также являющейся важной частью МТК «Север-Юг». Отметим, что на 138-километровой автодороге выполнено уже 95 процентов работ, а сооружение оставшихся 8,2 километра трассы завершится в ближайшее время.
Автотрасса Казвин-Решт также расширит торговые связи между центральными и южными регионами Ирана с регионами Азербайджана и России.
Новый мост через Астара-чай между Ираном и Азербайджаном обеспечит выход стран СНГ и Восточной Европы к Персидскому и Оманскому заливам. Какой объем транзита через Азербайджан это может обеспечить, даже трудно себе представить.
А тут еще в рамках меморандума о новых коммуникациях, подписанного между правительствами Азербайджана и Ирана, началось строительство автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры в районе поселка Агбенд Зангиланского района. Тегеран, который всегда выступал против прокладки Зангезурского транспортного коридора через Армению, сам стал участником строительства альтернативного варианта через Иран, который откроет путь из основной части Азербайджана в Нахчыван.
Таким образом, можно утверждать, что транспорт и транзит стали главными «тягачами» экономических отношений Тегерана с Баку.
Также улучшаются условия для торгового обмена между Ираном и Россией в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта через Азербайджан, что поможет снять возникшую ранее напряженность и в остальных сферах – как в политических, так и в экономических.