Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 20:22

Официальный Тегеран в последнее время изменил отношение к Баку, что стало заметно даже невооруженным глазом. Особый интерес иранская сторона проявляет к проектам Азербайджана в сфере транспорта и транзита, что на фоне обострившейся геополитической ситуации выглядит закономерно - никто, а уж Иран тем более, не хочет упускать свою выгоду. В первую очередь, это касается западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», который проходит по территории Азербайджана. Работа здесь существенно ускорилась, и эти темпы, похоже, уже не спадут.

Шахрияр Эфендизаде, заместитель министра дорог и городского развития Ирана, сообщил на днях, что Тегеран возьмет кредит у правительства России на строительство железной дороги Решт-Астара, которое, в соответствии с соглашением, начнется в первой декаде 2024 года. Напомним, что именно 164-километровый сегмент железной дороги Решт-Астара, пролегающей по территории Ирана, оставался на протяжение многих лет камнем преткновения между Москвой, Баку и Тегераном в вопросе реализации сквозного маршрута от Балтийского моря до Персидского залива. И вот теперь, по словам Эфендизаде, российская сторона в два раза снизила годовую ставку по кредиту для Ирана на строительство отрезка Решт-Астара - единственного недостроенного участка МТК «Север-Юг». Напомним читателям, что 17 мая 2023 года, после долгих недоразумений, Россия и Иран заключили в рамках проекта «Север-Юг» соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд из России к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда евро, на строительство участка выделяется межгосударственный кредит на сумму 1,3 миллиарда евро. Причем Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Первоначально Россия предложила иранской стороне кредит под 6 процентов годовых, но в результате переговоров снизила процентную ставку до трех. В то же время, сумма конечных затрат пока неизвестна, поскольку все еще не оценена итоговая стоимость оборудования. Уместно также напомнить, что все эти годы азербайджанская сторона в одиночку пыталась вытянуть этот проект из состояния глубокого застоя, но так и не преуспела в этом – все попытки Баку упирались в витиеватые заявления Тегерана, в которых не было ни грамма конкретики, а таже в дипломатичное безмолвие Москвы. Однако сегодня, когда геополитическая ситуация резко изменилась, Иран и Россия, уже без напоминаний Азербайджана о стратегической важности МТК «Север-Юг», резко усилили внимание к этому проекту. У обложенной экономическими санкциями России, по сути, остался один реальный путь для товарооборота – на Восток. Но путь этот слишком долог, слабо развит и, главное, далек от основных торговых рынков Запада и Юга. А в Министерстве дорог и городского развития Ирана есть два крупных проекта, один из которых - Национальное жилищное движение по строительству четырех миллионов единиц жилья в течение ближайших четырех лет, и второй - проект «Иранская дорога» по соединению МТК «Север-Юг» и «Восток-Запад». И здесь вновь на первое место выходит железнодорожный сегмент Решт-Астара. Иранские официальные лица подсчитали, что пуск этого участка позволит только в первый год эксплуатации перевезти один миллион пассажиров и 10 миллионов тонн грузов.

Ситуация меняется не только на железнодорожном участке Решт-Астара. К усилению торгового оборота между Ираном и его соседями, в том числе с Азербайджаном, приведет, по оценкам Тегерана, открытие новой автомобильной дороги Казвин-Решт, также являющейся важной частью МТК «Север-Юг». Отметим, что на 138-километровой автодороге выполнено уже 95 процентов работ, а сооружение оставшихся 8,2 километра трассы завершится в ближайшее время. Автотрасса Казвин-Решт также расширит торговые связи между центральными и южными регионами Ирана с регионами Азербайджана и России. Новый мост через Астара-чай между Ираном и Азербайджаном обеспечит выход стран СНГ и Восточной Европы к Персидскому и Оманскому заливам. Какой объем транзита через Азербайджан это может обеспечить, даже трудно себе представить.