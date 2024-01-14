Глава Пентагона пока поработает из дома

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), выписан из больницы. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Как следует из документа, Остин был выписан в понедельник. "Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно из дома до полного возвращения в Пентагон", - отмечается в заявлении. В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.