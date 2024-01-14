Еще один взрыв в Азербайджане обновлено 22:14; ФОТО; ВИДЕО

Сумгаитская городская прокуратура ведет расследование по факту взрыва в здании общежития на улице Яхъи Мамедова в Сумгаите. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате инцидента пострадали 4 человека, 2 из которых несовершеннолетние. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

По предварительной версии, инцидент произошел в результате утечки газа.

*** 21:23

В общежитии № 2 на улице Яхъя Мамедова в Сумгаите прозвучал взрыв,  информация поступила в МЧС.

В связи с полученной информацией в район немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Сумгаитского регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв без возгорания произошел в квартире общей площадью 50 кв.м.

В результате происшествия обрушились опорные стены квартиры, вылетели оконные рамы, пострадали 4 человека.

На месте происшествия силами МЧС приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие ведомства расследуют инцидент.