Сумгаитская городская прокуратура ведет расследование по факту взрыва в здании общежития на улице Яхъи Мамедова в Сумгаите. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате инцидента пострадали 4 человека, 2 из которых несовершеннолетние. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

По предварительной версии, инцидент произошел в результате утечки газа.