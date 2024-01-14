Еще один взрыв в Азербайджане обновлено 22:14; ФОТО; ВИДЕО
Сумгаитская городская прокуратура ведет расследование по факту взрыва в здании общежития на улице Яхъи Мамедова в Сумгаите. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В результате инцидента пострадали 4 человека, 2 из которых несовершеннолетние. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние удовлетворительное.
По предварительной версии, инцидент произошел в результате утечки газа.
*** 21:23
В общежитии № 2 на улице Яхъя Мамедова в Сумгаите прозвучал взрыв, информация поступила в МЧС.
В связи с полученной информацией в район немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Сумгаитского регионального центра МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв без возгорания произошел в квартире общей площадью 50 кв.м.
В результате происшествия обрушились опорные стены квартиры, вылетели оконные рамы, пострадали 4 человека.
На месте происшествия силами МЧС приняты соответствующие меры безопасности.
Соответствующие ведомства расследуют инцидент.