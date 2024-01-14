Элитная пехотная бригада «Голани» ЦАХАЛ покидает сектор Газа спустя 80 дней боев, сообщают зарубежные СМИ.

36-я дивизия Армии обороны Израиля с помощью артиллерии ликвидировала сотни боевиков и разрушила тоннели длиной в десятки километров.

Между тем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. Министр также анонсировал завершение в скором времени интенсивных боёв на юге анклава, в районе Хан-Юниса.