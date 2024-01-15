В сбитом самолете погиб российский генерал?

Тела погибших российских летчиков из самолета А-50 обнаружили в Запорожской области. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в понедельник, 15 января.

"Сбитых летчиков А-50 нашли под Бердянском, их окостенелые останки лежат в снегу", - написал он.

Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные независимых источников утверждает, что на борту самолета находился Олег Владимирович Пчела - заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил РФ.

Известно, что воинское звание Олега Пчелы - генерал-майор. Он был командиром 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.