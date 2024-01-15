Британия Медведеву не верит

Рассказы заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о привлечении на службу в российскую армию полумиллиона человек вряд ли соответствуют действительности. Иначе не было бы нужды гнать на фронт призывников, которые уже даже есть среди погибших в Украине, считает британская военная разведка.

Как свидетельствуют последние данные, опубликованные «Медиазоной» и Русской службой BBC (они ведут подсчет погибших на войне, основываясь на публикациях в соцсетях, местных СМИ, сообщениях органов власти и пр.), в ходе конфликта погибло не менее пяти россиян 2005 года рождения.

«Чтобы укомплектовать украинскую группировку, Министерство обороны с апреля 2023 г. разрешило подписывать контракты на службу в армии даже выпускникам школ, отмечают британские разведчики. И среди погибших на войне уже есть 18- и 19-летние.

«В 2023 г. в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 000 человек», в результате чего поставленные Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию ВС РФ были «выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены», заявил Медведев 11 января. По его словам, на службу по контракту поступили 420 000 человек, добровольцами – еще 80 000.

О том, как призывников заставляют заключать контракты, по выражению Медведева, «в интересах объединенной группировки войск», якобы пополненной за прошлый год на полмиллиона человек, пишет The Washington Post.

Газета рассказывает историю двух отцов, чьи сыновья служили по призыву. 19-летнего Андрея, сына Николая Лажиева из Питкяранты (республика Карелия), начали принуждать подписать контракт всего через два месяца после начала службы. Об этом он сообщил отцу 26 августа 2023 г. Через неделю его подразделение отправили в Крым, и он перестал выходить на связь. Еще через три недели сослуживец Андрея сообщил Николаю, что тот попал в госпиталь. Затем отец получил фото сына, сидящего в инвалидной коляске с отсутствующим взглядом.

Андрей умер в начале ноября от избиений и, как констатировал патологоанатом, кровоизлияния в мозг. Лажиев так и не смог узнать, что с ним случилось, однако СМИ уже не раз сообщали, как в армии применяют физическое насилие к нежелающим воевать в Украине. Михаила, 21-летнего сына Асхабали Алибекова из Новороссийска, тоже принуждали подписать контракт, рассказывает The Washington Post. На него, по словам отца, оказывали огромное психологическое давление:

Было много призывников, и почти всех заставили подписать контракт. В его части отказались только он и еще трое. Их ужасно унижали. Командиры говорили: «Посмотрите на этих трусов! Они не хотят умирать за родину!»

Алибеков, который выступил против войны и во время службы сына отбывал наказание за повторную дискредитацию российской армии, считает: Михаил остался в живых только потому, что смог выстоять под этим давлением и вернулся после службы домой. Сейчас семья скрывается от российских властей.

На регулярные отчеты Медведева о наборе в армию сотен тысяч контрактников крайне болезненно реагируют ведущие провоенных телеграм-каналов. Когда в конце прошлого года о себе заявило движение жен мобилизованных, которые стали требовать вернуть их мужчин домой, авторы пророссийских телеграм-каналов отмечали, что в реальности заменить тех, кого мобилизовали в сентябре 2022 г., некем. Тысячи солдат гибнут при штурмах Авдеевки и других городков, контрактников мало, они возрастные, зачастую с проблемами со здоровьем, а добровольцы закончились. Поэтому и вернуть мобилизованных нельзя – заменить их некем, писали в Z-каналах.