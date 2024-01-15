Российская армия сегодня, 15 января, нанесла удары по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. В результате этого обвалился подъезд многоэтажки, пострадали люди, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. В доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди", - говорится в заявлении.

По словам Филашкина, три человека ранены, еще 5 находятся под завалами. Сейчас на месте работают представители власти, спасатели и полиция решают вопрос разбора завалов.

"Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", - добавил глава области.