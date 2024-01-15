Наследники основателей Первой Азербайджанской Республики заявили о поддержке президента Ильхама Алиева

Рамиль Алиев, собкор 15 января 2024, 23:33

По мере приближения назначенных на 7 февраля президентских выборов в Азербайджане известные азербайджанцы и представители диаспоры, проживающие в различных странах мира, излагают свою позицию в связи с предстоящими выборами. Среди них - и наследники основателей Азербайджанской Демократической Республики. Внучка Наги бека Шейхзаманлы, руководившего первым органом безопасности Aзербайджанской Демократической Республики, руководитель функционирующего в США Азербайджано-американского общества (ASA) Томрис Азери заявила о поддержке деятельности президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В ее обращении к главе государства говорится, что наши соотечественники гордятся исторической родиной, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет, и выражают добрые пожелания:

“Мой дед Наги бек Шейхзаманлы с волнением говорил о своих воспоминаниях, связанных с Азербайджаном, и меняющейся на его глазах страной. Oн всегда говорил нам, что мы принадлежим Азербайджану и должны поддерживать его, где бы ни жили. Это сильное чувство принадлежности всегда убеждало нас в том, что Азербайджан вновь станет независимым. Когда мы услышали о том, что в 1991 году Азербайджан восстановил независимость, гордости нашей не было границ, но наше счастье продолжалось недолго. Спустя некоторое время после провозглашения независимости Азербайджан оказался в состоянии войны за Карабах, что привело к оккупации земель в течение очередных 30 лет”. Руководитель ASA напомнила, что освобождение Карабаха от оккупации явилось основным приоритетом главы государства, и наши соотечественники всегда высоко ценят деятельность президента Ильхама Алиева: “Естественно, результат 44-дневных военных операций, освобождение наших оккупированных земель подарили нам чувство радости и гордости, которое невозможно выразить словами. Мы не ожидали, что увидим этот великий день. Освобождение наших земель от оккупации всегда являлось основным приоритетом президента Ильхама Алиева. Мы всегда знали и высоко ценили это”. Toмрис Азери отметила, что для достижения этой победы Азербайджан преодолел множество препятствий, оправдал надежды граждан Азербайджана в стране и за рубежом: “Как американка азербайджанского происхождения я горжусь, Азербайджан живет в моем сердце, где бы я ни находилась. Я всегда буду поддерживать Азербайджан”. Проживающий в Турции сын Мустафы бека Векилова, являвшегося министром внутренних дел Aзербайджанской Демократической Республики, Надир Векилоглу назвал блестящую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне грандиозным историческим событием:

“Мне известно, насколько важной была тема Азербайджана для отца. Я рано потерял отца, поэтому не смог получить от него достаточной информации об Азербайджане. Если бы отец был жив, и мы могли побеседовать, уверен, он бы рассказал мне много интересного об Азербайджане. Aзербайджан – это мы сами. Все мы хотим, чтобы Азербайджан находился на высоте, жил в условиях мира. Освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации является важным историческим событием, и я могу только радоваться этому. Это – очень большой успех”. Надир Векилоглу добавил, что его сердце всегда бьется в унисон с азербайджанским народом: “Мы знаем о тех страданиях, которые на протяжении всей истории причинялись нашему народу. Благодаря проводимой сегодня успешной политике Азербайджан вернул свои исторические земли. Азербайджан – наша родина, где бы мы ни жили. Мы всегда находимся рядом с нашим президентом Ильхамом Алиевым и готовы поддержать его”. A проживающий в настоящее время в Турции близкий родственник министра внутренних дел Aзербайджанской Демократической Республики Мустафы Векилоглу профессор Ибрагим Йыдырым подчеркнул, что преумножение мощи азербайджанской армии, победа, одержанная ею в Отечественной войне, являются источником гордости для каждого из нас: “Я всегда слушаю выступления президента Ильхама Алиева. Его большое преимущество заключается в том, что он всюду достойно представляет страну, владеет несколькими языками, в совершенстве знает международные отношения.