Путин сообщил о сокращении числа учителей в России

Число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

Путин начал встречу с этого вопроса, однако Кравцов не вполне согласился. Он отметил, что количество учителей по другим предметам немного выросло. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов», - сообщил он Путину.

Жители ряда населенных пунктов России ранее жаловались Путину на медицину и образование в стране. Их в первую очередь интересовала проблема нехватки врачей и учителей.