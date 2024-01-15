Иран арестовал гражданина Швеции

Министерство иностранных дел Швеции объявило, что шведский гражданин в возрасте 20 лет был арестован в этом месяце в Иране и содержится под стражей.

Также в Иране почти два года находится в заключении Йохан Флодрос, гражданин Швеции и сотрудник Евросоюза, обвиняемый в шпионаже, предположительно в пользу Израиля.

Иран, в свою очередь, требует от Швеции освободить Хамида Нури, осужденного за участие в массовых казнях в Тегеране в 1980-х годах и приговоренного к пожизненному заключению в шведской тюрьме.