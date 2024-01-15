Азербайджан в почете, но Уганда председательствует
Вчера в столице Уганды Кампале начал работу 19-й саммит Движения неприсоединения.
Как известно, на этом саммите председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде – стране, которая будет возглавлять его в течение следующих двух лет, а Азербайджан, в свою очередь, войдет в первую тройку стран - членов Движения неприсоединения в статусе предыдущего председателя.
Ожидается, что главы государств и правительств стран-участниц обсудят результаты решений, принятых на 18-м саммите Движения в Баку, а также результаты, достигнутые организацией за время председательства Азербайджанской Республики.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на африканские СМИ, саммит открыл министр иностранных дел Уганды Сесе Одонго.
«Для нас крайне важно коллегиально решать существующие, новые и предстоящие проблемы», - сказал министр, обращаясь к делегациям.
Одонго отметил, что в сложившейся международной ситуации роль и значение Движения неприсоединившихся неизмеримо возросла. По его словам, принципы, принятые в 1955 году на Бандунгской конференции и лежащие в основе движения, актуальны по сей день.
«Сегодня мы сталкиваемся с рядом проблем, включая вооруженные конфликты в разных частях мира, отсутствие продовольственной безопасности, проблему мигрантов, безработицу, терроризм, изменение климата, пандемии, которые создают серьезные вызовы для системы здравоохранения, - отметил Сесе Одонго. - Мы также сталкиваемся с проблемами финансирования экономического развития, с тяжким долговым бременем, которое создает для мировой экономики крайне опасные перспективы. Поэтому во имя всего человечества мы должны вместе решать существующие и новые проблемы».
Завершая выступление, глава МИД Уганды призвал участников саммита ознакомиться не ограничиваться знакомством с достопримечательностями столичной Кампалы и приглядеться также к уникальной природе Уганды.
Отметим, что саммит Движения неприсоединения проходит в курортном комплексе SpekeResortMunyonyo в пригороде Кампалы. В связи с крупнейшим международным мероприятием были предприняты строгие меры безопасности.
В частности, полиция Уганды полностью перекрыла движение по автотрассе, ведущуй от международного аэропорта Кампалы к курортному комплексу. И теперь по ней могут передвигаться только кортежи делегаций, прибывших на саммит.
«Мы внедрили комплексный механизм безопасности, - подчеркнул представитель полиции Уганды Фред Енанага на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов. – Среди прочего, этот комплекс учитывает сразу несколько аспектов, начиная от безопасности в аэропортах и на море, управления конвоями, контроля доступа, безопасности на объектах и в отелях, и заканчивая воздушным наблюдением за подозрительной деятельностью, оказанием первой помощи вкупе с быстрым медицинское реагированием, предотвращением преступности и активной полицейской деятельностью по борьбе с терроризмом и поддержанием общественного порядка. Для всех угандийцев это важный момент, поскольку он поможет нам проявить себя на мировой арене. Так давайте же останемся дружелюбными и гостеприимными, как и всегда».