Азербайджан в почете, но Уганда председательствует

Как известно, на этом саммите председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде – стране, которая будет возглавлять его в течение следующих двух лет, а Азербайджан, в свою очередь, войдет в первую тройку стран - членов Движения неприсоединения в статусе предыдущего председателя.

Ожидается, что главы государств и правительств стран-участниц обсудят результаты решений, принятых на 18-м саммите Движения в Баку, а также результаты, достигнутые организацией за время председательства Азербайджанской Республики.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на африканские СМИ, саммит открыл министр иностранных дел Уганды Сесе Одонго.

«Для нас крайне важно коллегиально решать существующие, новые и предстоящие проблемы», - сказал министр, обращаясь к делегациям.

Одонго отметил, что в сложившейся международной ситуации роль и значение Движения неприсоединившихся неизмеримо возросла. По его словам, принципы, принятые в 1955 году на Бандунгской конференции и лежащие в основе движения, актуальны по сей день.